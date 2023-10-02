Japonya’da ekonomiye güven yükseldi

Japonya'da imalatçı olmayan büyük şirketlerin ekonomiye güveni, Japonya'nın varlık enflasyonu balonu yaşadığı Kasım 1991'den bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi.

Şirketlerin aynı zamanda güçlü harcama planlarını koruduğunu ve sıkı bir işgücü piyasasıyla karşı karşıya olduğunu gösteren Tankan araştırması, BOJ'un büyük çaplı teşviklerini aşamalı olarak sonlandırması için koşulların yerine gelebileceğine işaret ediyor.

Tankan araştırmasına göre büyük imalatçılar güven endeksi Eylül'de sona eren 3 ayda Haziran ayındaki +5 seviyesinden +9'a yükseldi ve +6 olan piyasa tahminlerini aştı ve üst üste ikinci çeyrekte de iyileşme kaydetti.

Ankete göre, imalatçı olmayan büyük şirketler endekside Eylül'de Haziran'daki +23'ten +27'ye yükselerek 24 olan medyan piyasa tahmininin üzerine çıktı ve üst üste altıncı çeyrekte de iyileşme gösterdi. Eylül ayı değeri olan +27, Kasım 1991'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Son tankan anketindeki beklenenden daha güçlü iyileşme, ekonominin trendin üzerinde bir hızla genişlemeye devam edeceğini gösteriyor, bu da artan personel açığına ve kalıcı fiyat baskılarına katkıda bulunuyor" dedi.

Tankan'a göre büyük firmalar, 2022 mali yılında %11,7'lik artışın ardından Mart 2024'te sona erecek cari mali yılda sermaye harcamalarını piyasa tahminlerine paralel olarak %13,6 oranında artırmayı bekliyor.