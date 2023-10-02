Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı faaliyete geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte günde yarım milyon varil petrolün piyasaya verilmesi bekleniyor.

BORA HATTI DEPREM VE SELDE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Bayraktar, hattın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ve ardından yaşanan sel felaketlerinden hasar gördüğünü anımsattı.

GÜNDE YARIM MİLYON VARİL ÜRETİM BEKLENİYOR

Irak Türkiye Petrol Boru Hattı hakkında bilgi vererek, hattın bugün itibarıyla çalışmaya hazır hale getirildiğini belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

Bu hafta içinde, yeniden faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına gaz tarafı için yarım milyon varil tedarik edebilecek olan Irak-Türkiye boru hattını işletmeye başlayacağız.