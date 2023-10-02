İngiliz bakandan vergi indirimi açıklaması

İngiltere'de Kabine Bakanı Michael Gove Pazar, Sky News'e verdiği demeçte, "Vergi yükünün nereye düşmesi gerektiğine ilişkin tartışmayı şimdi değil ama biraz zaman içinde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Vergi yükünün bir sonraki seçimlerden önce azaltıldığını görmek isterim" dedi. Gove, bu tür indirimlerin odak noktasının çalışanlar olması gerektiğini de vurguladı.



BBC'ye konuşan Başbakan Sunak ise "Çalışan insanlara verilebilecek en iyi vergi indiriminin enflasyonu yarıya indirmek olduğu" yönündeki görüşünü tekrarladı.



Sunak, "Ben bir Muhafazakârım, vergileri düşürmek istiyorum. Benden değişiklik yapmamı istediniz, değişim zor olabilir ama ülkenin değişim istediğine inanıyorum ve bu değişimi sağlamak için bazı şeyleri farklı yapacağım" dedi.