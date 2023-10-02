Goldman Sachs: Çin’in petrol ve bakır talebi güçlü şekilde artıyor

Goldman raporunda, Çin'de "Talepteki bu güç büyük ölçüde yeşil ekonomi, şebeke ve gayrimenkul tamamlamalarından kaynaklanan güçlü büyümenin bir kombinasyonuna bağlı" denildi. Banka, Çin'in yeşil ekonomisinin bu yıl şimdiye kadar "önemli bir güç" gösterdiğini ve bunun da bakır gibi yeşil dönüşümle ilgili metallere yönelik talep artışına yol açtığını vurguladı.

Goldman'ın ekonomistleri Çin'in yeşil bakıra hücumunu büyük ölçüde, 2023 yılında şu ana kadar "önceki tüm yılların kurulumları seviyesine ulaşan" güneş enerjisi kurulumlarına bağladı.

Global Energy Monitor tarafından Haziran ayında yayınlanan bir rapora göre Çin'in işletmedeki güneş enerjisi kapasitesi 228 GW'a ulaşarak dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 2030 hedeflerinden beş yıl önce rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkarma yolunda ilerliyor.

Goldman Sachs tarafından derlenen verilere göre, Çin'in yeşil bakır talebi Temmuz ayında bir yıl öncesine kıyasla %71 arttı.

Goldman 25 Ağustos tarihli bir raporda, "En önemli güç, ilgili bakır talebinin güneş enerjisiyle ilgili artan talebin öncülüğünde bugüne kadar yıllık %130 arttığı yenilenebilir enerji tarafında geldi" değerlendirmesini yapmıştı.

Çin'in imalat sektöründeki toparlanma alüminyum gibi baz metallere olan talebi de artırıyor.

Raporda, "3. çeyrekte şu ana kadar imalat trendlerinde görülen iyileşme aynı zamanda daha güçlü baz metal ithalat seviyelerine denk geldi" denildi.

Çin'in petrol talebi de taşımacılık gibi petrol yoğun hizmet sektörlerindeki "hızlı toparlanma" sayesinde artıyor, ancak analistler ufukta bir düşüş olabileceğini söyledi.

Goldman, "Çin'in petrol talebi, güçlü trafik sıkışıklığı ve iç hat uçuş verilerinin de gösterdiği gibi rekor iç hareketlilikle desteklendi," şeklinde gözlemde bulundu. "Bize göre bu güçlü seviye sürdürülebilir, ancak önümüzdeki yıl büyümenin önemli ölçüde yavaşlamasını bekliyoruz" dedi.