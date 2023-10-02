Doğu Asya ve Pasifik’teki ekonomiler için büyüme tahminleri düşürüldü

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Nisan ayında yayınladığı raporda 2023 ve 2024'te büyümenin sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 4,8 olacağını öngören Dünya Bankası, bu tahminlerini yüzde 5,0 ve yüzde 4,5'e indirdi.

Büyüme tahminlerindeki düşüşün bir kısmı Çin'den kaynaklanıyor. Dünya Banka, Çin için 2023 büyüme tahminini yüzde 5,1 olarak korusa da 2024 beklentisini yüzde 4,8'den 4,4'e çekti.

Raporda "Çin'de yaşananlar tüm bölge için önemli. Çin'in büyümesindeki %1'lik bir azalma, bölgesel büyümede 0,3 puanlık bir azalmaya yol açıyor" değerlendirmesine yer verildi.

Dünya Bankası, Çin hariç tutulduğunda, küresel ekonominin iyileşmesi ve bölgenin mamul mal ve emtialarına yönelik dış talebin canlanmasıyla Doğu Asya ve Pasifik'in 2024 yılında biraz daha hızlı bir büyüme göstermesi gerektiğini söyledi.