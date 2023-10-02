Çin’de özel sektör PMI verileri resmi PMI verilerinden farklı sinyal verdi

Caixin/S&P Global tarafından hazırlana imalat sektörü PMI Eylül ayında, Ağustos ayındaki 51,0 puandan 50,6 puana geriledi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 51,2 puana çıkmasını bekliyorlardı.

Caixin PMI verilerine göre fabrika üretimi ve yeni siparişler Eylül ayında da genişleme eğilimini sürdürdü, ancak ihracat siparişleri endeksinin üçüncü ayda da gerilemesiyle dış talep zayıf kalmaya devam etti.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Yetersiz iç talep, dış belirsizlikler ve istihdam piyasası üzerindeki baskı nedeniyle ekonomik toparlanma henüz sağlam bir zemine oturmuş değil. Ekonomik istikrar politikalarının uygulanması ve etkinliği bir sonraki ilgi odağı olmalıdır. İstihdamı ve geliri arttırmak için daha fazla çaba gerekebilir" dedi.

Caixin/S&P Global hizmetler PMI da Eylül'de bu yılın en yavaş büyümesine işaret etti. Ağustos ayında 51,8 olan hizmetler PMI, Eylül ayında 50,2 puana geriledi.

Eylül ayında Caixin bileşik PMI da 51,7 puandan 50,9 puana, Aralık 2022'den bu yşana görülen en düşük seviyeye, indi.