Arz endişesi petrol fiyatlarını yükseltti

Aralık vadeli Brent ham petrolü, Cuma günü 90 sent düştükten sonra bugün 93,24 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 73 cent artışla 92,93 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ek arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatmasının ardından dördüncü çeyrekte geniş bir ham petrol arz açığı yaşanacağı tahminleri Brent petrolünde fiyatı üçüncü çeyrekte neredeyse yüzde 30 artırdı.

OPEC+'nın Çarşamba günü yapılacak toplantıda mevcut petrol üretim politikasında değişikliğe gitme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

NS Trading Başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Petrol fiyatları OPEC+ tarafından herhangi bir politika değişikliği beklenmediği için arz endişeleriyle haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, hafta sonu ABD hükümetinin kapanmasının önlenmesi bir miktar rahatlama sağladı" dedi.