Richmond Fed Başkanı "Fed'in bilançosu"na ilişkin açıklamada bulundu

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bilançosunu ne kadar küçülteceğinin halen üzerinde çalışılan bir konu olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıda konuşan Barken, koronavirüs salgını ve sonrasında sağlanan teşvikleri geri çekme çabasının bir parçası olarak Fed'in bilançosunun ne kadar küçülmesi gerektiğinin "cevaplanmamış bir soru" olmaya devam ettiğini söyledi.

Barkin, Fed'in çok agresif bir şekilde teşvikleri geri çekmesi karşısında ekonominin bu kadar iyi durumda olmasına şaşırdığını belirtirken, yapılmış olan faiz artışlarından ekonomiye akacak daha fazla sıkılaştırma olduğunu vurguladı.

Konuşmasında iş gücü piyasasına da değinen Barkin, gelecekteki istihdam piyasası kazanımlarının enflasyonu düşürmeye bağlı olduğunu, enflasyonu düşürmketk için bir miktar yavaşlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, "Enflasyonu düşürme çabalarının bu sefer iş gücü piyasasına daha küçük etkiszi olacak. Ancak işsizlikte bir miktar artış bekmliyorum" diye konuştu.

"PARA POLİTİKASINDA BİR SONRAKİ ADIMA KARAR VERMEDEN ÖNCE DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR"

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bu ayın başlarında aldığı faiz oranlarını sabit tutma kararının doğru bir hareket olduğunu söyledi. Ancak Barkin, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi'nin toplantısı öncesinde konuşan Barkin, ekonominin geleceği söz konusu olduğunda "bana göre potansiyel sonuçlar yelpazesi hala oldukça geniş" dedi.

"Bu nedenle son toplantıda faizleri sabit tutma kararımızı destekledim" diye konuşan Barkin, "Yeterince şey yapıp yapmadığımızı ya da yapılması gereken daha fazla iş olup olmadığını görmek için zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Fed'in izleyeceği yolun ana odak noktası olmaya devam ettiğini belirten Barkin, "Benim için ileriye dönük yol, enflasyonist baskıların geride kaldığına kendimizi ikna edip edemeyeceğimize ya da bu baskıların devam ettiğini görüp görmeyeceğimize bağlı. Bu sinyaller için işgücü piyasasını yakından izliyor olacağım" dedi.

Barkin, Fed faiz artışlarının konut sektörünü yavaşlattığını da söyledi.

"Fed politika eylemlerinin talebi düşürdüğüne inanıyorum" diye konuşan Barkin, mortgage oranları çok daha yükselmiş olsa bile, evden çalışma düzenine geçişin konut piyasasını desteklemeye yardımcı olduğunu inandığını da sözlerine ekledi.