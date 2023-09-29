Chicago Fed Başkanı’ndan enflasyon yorumu: Faizi artırımına yol açabilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcıların enflasyonu bastırmak için işsizlikte artışın gerekli olduğu yönündeki geleneksel ekonomik fikre çok fazla ağırlık vermemeleri gerektiğini, bunun da yetkilileri faiz oranlarını çok fazla yükseltmeye yönlendirebileceğini söyledi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde konuşan Goolsbee, bu gelenekselci görüşün "son enflasyonist deneyimimizin temel özelliklerini gözden kaçırdığını ve bugünün ortamında enflasyon ile işsizlik arasında büyük bir değiş tokuşun kaçınılmazlığına çok güçlü bir şekilde inanmanın yakın vadeli bir politika hatası riskini beraberinde getirdiğini" belirtti.

Goolsbee, politika yapıcıların bunun yerine çekirdek enflasyonun farklı bileşenlerinin nasıl yavaşladığına odaklanmaları ve verimlilik artışını izlemeleri, yakın vadeli reel ücretlere çok fazla takılmamaları ve enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Goolsbee, "Arz şoklarının çözülmesi, talep kompozisyonunun daha istikrarlı kalıplara dönmesi ve Fed'in kredibilitesi, bugün derin bir resesyondan kaçınırken enflasyonu düşürmenin neden mümkün olabileceğini düşünmemin merkezinde yer alıyor" dedi.

FOMC'de oy verme hakkına sahip olan Goolsbee, enflasyon konusunda şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi "gerçekten mükemmel" olarak nitelendirmesine rağmen yeni bir artıştan yana olup olmadığını söylemedi.

Goolsbee, "Bir sonrakinde ne yapacağıma henüz karar vermedim ama bu tür bir ilerleme kaydedildiğinde daha önce söylediklerim konusunda kendimi rahat hissediyorum: Goolsbee, konuşmanın ardından düzenlenen soru-cevap oturumunda, sorunun faizin daha ne kadar artacağı değil, ne kadar süre burada kalacağı olduğu bir döneme geçiyoruz" dedi.

Goolsbee, bu hafta başında yaptığı, enflasyonun resesyona neden olmadan tamamen gevşediği yumuşak bir inişin mümkün olduğu, ancak risklerin devam ettiği yönündeki yorumlarını yinelerken, ekonomiyi etkileyebilecek şoklar olarak yüksek petrol fiyatlarını, Çin ekonomisindeki yavaşlamayı, otomobil işçilerinin grevini ve hükümetin kapanma ihtimalini gösterdi.