Piyasa beklentilerinden daha olumlu geldi: Rusya’nın verileri arttı

Rusya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4,9 artan üretimde yüzde 4,3 artış olacağı yönündeydi. Üretim artışı aylık bazda ise yüzde 2,0 oldu.

Aynı ayda perakende satışlar da yüzde 11,0 artışla piyasa beklentisi olan yüzde 10,0'un üzerine çıktı. Bir önceki ayın verisi yüzde 10,5 artıştan yüzde 10,8 artışa revize edildi. Perakende satışlarda aylık artış yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayına ilişkin büyüme rakamları da piyasa beklentilerini aştı ve yüzde 5,2 olarak açıklandı. Analistler önceki ay yüzde 5,0'ten yüzde 5,1'e revize edilen GSYH'nin Ağustos ayı rakamı için yüzde 4,0 tahmininde bulundular.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,0 seviyesinde kalırken, reel ücret artışı yıllık yüzde 10,5'ten yüzde 9,2'ye indi. Analistler yüzde 10,1 artış olacağını öngörüyorlardı.

Eylül ayı için iş dünyası güven endeksi rakamı 4,5'ten küçük bir düşüşle 4,4'e indi.