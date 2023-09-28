Beyaz Saray’dan ABD ekonomisi açıklaması: Ters rüzgarlarla karşı karşıya

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) Başkanı Jared Bernstein, ABD ekonomisinin hükümetin kapanma ihtimali ve Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) grevleri gibi risk faktörlerinden kaynaklanan "ters rüzgarlarla karşı karşıya" olduğunu belirtti.

Ekonomi Politikaları Enstitüsü'nde konuşan Bernstein, "Şu anda fiyat artışlarını geçen ücret artışlarımız var, nominal ücretler fiyatlardan daha hızlı artıyor ve ekonomimizdeki bu dinamik oldukça kalıcı bir çark yaratıyor. Bir politika hatası ya da dışsal bir şok olmadığında, bunun işleri oldukça iyi bir şekilde devam ettirdiğini düşünüyoruz" dedi.

Beyaz Saray daha önce olası kapanmadan Cumhuriyetçi Parti'yi sorumlu tutmuş ve kapanmayı önleyecek hamleleri yapmanın GOP'un sorumluluğunda olduğunu iddia etmişti.