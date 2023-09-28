Apara Ekonomi Beklentilerin altında geldi: Avustralya'da perakende satışları arttı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 08:49

Beklentilerin altında geldi: Avustralya'da perakende satışları arttı

Beklentilerin altında geldi: Avustralya’da perakende satışları arttı

Avustralya'da perakende satışlar piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı, ancak artış göstermeye devam etti.

Avustralya İstatistik Bürosundan(ABS) yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında öncü verilerle mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece perakende satışlar 35,38 milyar Avustralya dolarından 35,43 milyar Avustralya doları seviyesine yükseldi.

Gıda perakendeciliğinde yüzde 0,3, ev eşyaları satışlarında yüzde 0,2 düşüşün olduğu söz konusu ayda, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 1,3, büyük mağazacılık satışları yüzde 0,4, kafe, restaurant ve hazır gıda hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyordu.

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Beklentilerin altında geldi: Avustralya'da perakende satışları arttı
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