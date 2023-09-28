Beklentilerin altında geldi: Avustralya’da perakende satışları arttı

Avustralya İstatistik Bürosundan(ABS) yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında öncü verilerle mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece perakende satışlar 35,38 milyar Avustralya dolarından 35,43 milyar Avustralya doları seviyesine yükseldi.

Gıda perakendeciliğinde yüzde 0,3, ev eşyaları satışlarında yüzde 0,2 düşüşün olduğu söz konusu ayda, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 1,3, büyük mağazacılık satışları yüzde 0,4, kafe, restaurant ve hazır gıda hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyordu.