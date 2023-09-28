6 ay sonra geriledi: İngiltere’de otomobil üretimi düştü

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, İngiltere'de otomobil üretimi geçen ay 45 bin 52 adet seviyesinde kaldı. Geçen yıl aynı ayda 49 bin 901 adet, bir önceki ay ise 76 bin 451 adet üretim gerçekleşmişti.

İç pazara yönelik üretim yüzde 25,2 düşüşle 8 bin 10 adet olurken, ihracata yönelik üretim yüzde 5,5 düşüşle 37 bin 42 adet olarak belirlendi.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, "Altı aylık büyümenin ardından, her zaman en küçük ve en değişken hacimli ay olan Ağustos'ta, otomobil üretimindeki düşüş endişe kaynağı değil. Otomobil üreticilerinin fabrikalarını yenilemek için yaz tatili sezonundan yararlanması nedeniyle, halihazırda rekor sayıda üretilen yeni nesil elektrikli araçları sunma taahhüdünün bir parçası. Ancak gelecekteki yatırımları güvence altına almak için ticari kesinliğe ihtiyacımız var. " diye konuştu.

Yılın ilk 8 ayında ise üretim yüzde 11,8 artışla 571 bin 671 adet oldu.