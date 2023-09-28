30 ay sonra ilk kez: Yeni Zelanda’da iş dünyasının görünümü pozitife döndü

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubunun(ANZ) düzenlendiği anket sonuçlarına göre, iş dünyası güven endeksi Eylül ayında -3,7 puandan 1,5 puana yükseldi.

Ankette enflasyona ilişkin beklentiler uzun bir sürenin ardından ilk kez yüzde 5 seviyesinin altına indi ve yüzde 4,95 oldu.

Ankete katılanların yüzde 10,9'u, önümüzdeki 12 ayda kendi işletmelerinin büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu bir önceki ankette yüzde 11,2 seviyesindeydi.

İhracat niyeti Endeksi 7,5 puandan -0,4 puana gerilerken, yatırım niyeti endeksi -1,3 puandan -4,1 puana geldi.