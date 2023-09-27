Türkiye ekonomisi güven tazeledi! Uluslararası kurum revizeye gitti!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Raporda, Türk ekonomisi için daha önce açıklanan yüzde 2,4 olan büyüme tahmini revize edilerek 3,5 yükseltildi.

EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.