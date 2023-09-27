ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında toparlandı, ancak Temmuz ayındaki düşüşü tersine çevirmekten uzak kalarak ABD imalat sanayi için hala kırılgan bir ortama işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, beyaz eşya, bilgisayar, araba ve diğer mamul mallar da dahil olmak üzere en az üç yıl dayanması beklenen ürünlere yönelik yeni siparişler Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda aylık yüzde 0,2 artışla 284,7 milyar dolara yükseldi.

Temmuz ayında dayanıklı mal siparişleri revize verilerle yüzde 5,6 düştü.

The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler siparişlerin Ağustos ayında yüzde 0,5 düşmesini bekliyorlardı.

Ticaret Bakanlığı, son beş ayın dördünde artış gösteren makine siparişlerinin Ağustos'ta bur önceki aya göre yüzde %0,5 artışla genel yükselişe öncülük ettiğini açıkladı.

Savunma hariç tutulduğunda yeni siparişler %0,7 düştü. Ulaştırma hariç tutulduğunda ise yeni siparişlerin %0,4 arttığı belirtildi.

Verilere göre, iş yatırımları için yakından izlenen bir gösterge olan uçak hariç savunma dışı sermaye malları için yeni siparişler aylık %0,9 artışla 73,92 milyar dolara yükseldi.