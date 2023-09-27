ABD Senatosu’nda geçici finansmanı tasarısı usulü oylandı

ABD Senatosu dün gece yaptığı oturumda, federal hükümetin 1 Ekim Pazar günü kısmi kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici finansman tasarısının ilerletilmesine ilişkin tartışmayı sınırlamak için gereken oyları aldı.

Senato, federal hükümeti 17 Kasım'a kadar finanse edecek ve yurt içi afet müdahaleleri için yaklaşık 6 milyar dolar ve Ukrayna için yaklaşık 6 milyar dolar daha yardım içeren teklifi tartışmaya başlamayı 77'ye karşı 19 oy ile kabul etti.

Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da destek bulması pek mümkün olmayan kendi partizan yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

Temsilciler Meclis, muhafazakâr öncelikleri yansıtan ve yasalaşma şansı olmayan dört harcama tasarısı üzerinde ilerlemek için usulen oylama yaptı. Bu tasarılar yasalaşsa bile hükümetin sadece bir bölümünü finanse edecek ve kapanmayı önleyemeyecek.

İki meclis arasındaki bölünme, federal hükümetin Pazar günü son on yıldaki dördüncü kapanışına girme olasılığının arttığını gösteriyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerden de hükümeti geçici olarak finanse edecek bir tasarı için onay isteyeceğini söyledi.Ancak tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi ya da Senato'da yeterli sayıda Demokrat'ın desteğini alması pek mümkün olmayan sert sınır ve göç kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.