2022’den bu yana ilk kez! Çin’de sanayi şirketlerinin karları yükseldi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları Ağustos ayında hızlı artış kaydederek ekonominin istikrara kavuşabileceğinin bir başka işaretini verdiler.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBC) verilerine göre, sanayi karları geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 artarak son beş aydaki düşüş eğilimini tersine çevirdi. 2023'ün ilk 8 ayında karlar yüzde 11,7 düştü.

NBS'den yapılan açıklamada, "Sanayi üretimindeki istikrarlı toparlanma ve üretim ile satışlar arasındaki bağlantının iyileşmesiyle, sanayi firmalarının gelirleri kademeli olarak arttı" denildi. Ağustos ayındaki artışın 2022'nin ikinci yarısından bu yana kaydedilen ilk aylık büyüme olduğu da vurgulandı.

NBS'ye göre imalatçıların karı yılın ilk sekiz ayında %13,7 düşerek Ocak-Temmuz dönemine kıyasla yüzde 4,7 puan geriledi.