S&P Global’dan İngiltere ekonomisi yorumu

S&P, "Birleşik Krallık Ekonomik Görünüm 2023 4. Çeyrek: Yüksek Faizler Büyümeyi Sönük Tutuyor" başlıklı raporunda, GSYH'nın bu yıl yüzde 0,3, 2024 yılında yüzde 0,5 büyüyeceğini, büyümenin 2025 ve 2026'da ise yüzde 1,5 ve 1,6'ya yükseleceğini öngördü.

Manşet enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ancak 2024'ün ikinci yarısında kademeli olarak hedefe yakın seviyelere gerilemesini beklediklerini ifade eden S&P, "BoE, ücret artışının da kısa süre içinde yavaşlaması koşuluyla, bu döngüde faiz oranlarını son kez artırmış olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BoE'nin faizi bu yıl yüzde 5,25'te tutacağını tahmin eden S&P, faizin 2024'te yüzde 4,25'e, 2025'te yüzde 2,50'ye indirilmesini ve 2026'da yüzde 2,50 seviyesinde kalmasını bekliyor.