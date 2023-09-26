S&P Global, Türkiye ekonomisi için büyüme beklentilerini yükseltti

Türkiye ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,2 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkaran S&P Global, 2024 büyüme beklentisini de 0,3 puan artışla yüzde 2,3'e yükseltti. S&P, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini ise 0,2'şer puan aşağı çekerek yüzde 2,9 olarak duyurdu.

S&P raporunda, "Türkiye'de, iç talebin mevcut esnekliği önümüzdeki çeyreklerde azalmaya başlayacak ve merkez bankasının daha ortodoks politikalara geçmesiyle parasal koşullar hızla sıkılaşacaktır" değerlendirmesine de yer verdi.

2023 yıl sonu için Türkiye'de politika faizini yüzde 37,50 olarak tahmin eden S&P Global, politika faizinin 2024, 2025 ve 2026'da sırasıyla yüzde 35, yüzde 20 ve yüzde 15 olacağını öngördü.

S&P Global, Türkiye için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini ise yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.

Raporunda, Türkiye için yıllık ortalama dolar kuru tahminlerine de yer veren S&P Global, kurun 2023'te ortalama 24,70, 2024'te 35,00, 2025'te 41,30 ve 2026'da 42,60 olmasını bekliyor.