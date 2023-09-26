BoE’nin faizi Temmuz’a kadar sabit tutması bekleniyor

Reuters tarafından 22-26 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete göre faizler 2 Kasım'da yapılacak açıklamasında sabit tutulacak ve ankete katılan 62 ekonomistin 47'si olmak üzere ekonomistlerin %75'inden fazlası herhangi bir hareket beklemiyor.

ING Financial Markets'ten James Smith, "Kasım ayında bir artırımı göz ardı etmiyoruz, ancak muhtemelen hizmet enflasyonu veya ücret verilerinde büyük bir yukarı yönlü sürpriz gerektirecektir. Daha büyük resme bakacak olursak, Banka artık faizlerin kısa vadede ne kadar yükseleceğinden ziyade ne kadar süre yüksek kalacağının daha önemli olduğunu düşündüğünü açıkça ortaya koydu."

Katılımcıların yaklaşık dörtte biri ise Kasım ayında 25 baz puanlık son bir artışla faizlerin %5,50'ye yükseleceğini tahmin ediyor.

37 ekonomistin 15'inden oluşan %40'tan fazlası BoE'nin bu yıl faizleri tekrar artırması gerektiğini söyledi. Geriye kalan 22 kişi ise artırılmaması gerektiğini ifade etti,.

TD Securities küresel makro strateji başkanı James Rossiter, "Çekirdek enflasyon tekrar yükselmeye başlarsa, özellikle ücret artışının hala oldukça güçlü olduğunu gösteren işgücü piyasası verileri ile BoE'nin çok endişelenmeye başlayacağını düşünüyorum" dedi.

53 ekonomistin yaklaşık üçte biri ilk faiz indiriminin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yapılmasını beklerken, 48 ekonomistin 34'ü olmak üzere çoğunluk faiz oranlarının üçüncü çeyrekte %5,00 ya da daha düşük bir seviyede olacağını öngörmüştür.

On altı ekonomist üçüncü çeyrekte Banka Faizinin %5.00 olacağını tahmin ederken, 10'u %4.75, altısı %4.50, biri %4.25 ve biri de %3.75 olacağını öngörmüştür.

Reuters'ın ayrı ayrı yaptığı anketlere göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gelecek yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağı tahmin edilirken, Federal Rezerv'in ikinci çeyrekte başlayabileceği öngörülüyor.