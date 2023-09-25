S&P Global’dan revize: Çin’in büyüme beklentisi düşürüldü

S&P Global, Asya bölgesinin gelişmiş ekonomilerinin şu ana kadar düşük ancak pozitif büyümeyle yumuşak inişler yaşadığını belirterek, "Asya'nın yükselen piyasa ekonomileri güçlü genişlemelere hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

S&P Global, "Asya-Pasifik 2023 Yılı 4.Çeyrek Dönemi; Çin'deki Yavaşlamanın Ortasında Dayanıklı Büyüme" raporunu yayımladı.

Raporda, Çin büyüme tahmini 2023 için yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e, 2024 için ise yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e çekildi. Bölgenin geri kalanı için 2023 büyüme tahminim hafif bir yukarı revizyonla yüzde 3,9'a çıkarılırken, 2024 için yüzde 4,4 olarak korundu.

Kurum, Çin'de özellikle konut satışları ve inşaatlarının beklenenden çok daha zayıf olmasının, 2023'te ve özellikle 2024'te genel büyümenin önemli ölçüde daha düşük olması anlamına geleceği yönünde uyarıda bulundu.

Raporda, "Artan gıda ve petrol fiyatları, çekirdek enflasyonun kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeye rağmen merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesi durumunu güçlendiriyor." denildi.

Bölgenin büyük ekonomilerden Japonya'nın 2023 beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 1,6'ya, 2024 beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1,0'a, Güney Kore için 2023 beklentisi yüzde 1,0'den yüzde 1,2'ye, 2024 için yüzde 2,0'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.