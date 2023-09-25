Apara Ekonomi Kapasite kullanım oranı artış gösterdi
Giriş Tarihi: 25.9.2023 12:45

Kapasite kullanım oranı artış gösterdi

Kapasite kullanım oranı artış gösterdi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,675,2
Mart77,373,5
Nisan77,875,4
Mayıs78,076,0
Haziran77,676,8
Temmuz78,277,1
Ağustos76,776,1
Eylül77,477,3
Ekim76,9
Kasım75,9
Aralık76,5
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Kapasite kullanım oranı artış gösterdi
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