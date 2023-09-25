ECB üyesi petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: ECB’nin enflasyona bakışını değiştirmiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi olan Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar yüzde 2'ye çıkarma hedefini değiştirmediğini söyledi.

France Inter radyosuna konuşan Villeroy, "Pompadaki benzin tüketimi toplam tüketimimizin yaklaşık %5'ini temsil ediyor, bu nedenle en görünür olan bu olsa bile toplam enflasyonun küçük bir parçası" dedi.

Brent ham petrol fiyatları varil başına 100 $ civarında işlem görüyor, zira yatırımcılar büyük üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini uzatmasının ardından dördüncü çeyrekte arz açığı ihtimaline odaklanmış durumda.

Villeroy, enerji fiyatlarındaki mevcut artışın, Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra 2022'de olduğu kadar yaygın olmadığını, tahıl ve metaller gibi diğer enerji ve emtia türlerini de içerdiğini ve yükselen petrol fiyatının altta yatan dezenflasyon için daha az tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Bu sabah tekrar söyleyeceğim, tahminimiz ve taahhüdümüz enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye getirmektir" diye konuşan Villeroy, ECB faiz oranlarının iyi bir seviyede olduğunu yineledi ve sabır çağrısında bulundu.

Villeroy, "Enflasyonun zirve noktasını geçtik, hatta enflasyonun altında yatan nedenlerde bir geri dönüş var gibi görünüyor (...) şimdi azimli olmalıyız, faizleri gerektiği kadar bu seviyede tutmalıyız," dedi. "Sabır, faizleri daha da yükseltmekten daha önemlidir" dedi