AB: Avrupa’nın Çin ile ekonomik bağları derin

AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ekonomik bağımlılıkları azaltmak ve riskleri azaltmak için adımlar atsa da Çin ile bağlarını koparmaya niyeti olmadığını ancak Çin'in risk algısını azaltmaya yardımcı olmak için "çok şey yapabileceğini" söyledi.

AB uzun zamandır Çin'de eşit bir oyun alanı olmamasından ve iş ortamının siyasallaşmasından şikayet ediyor. Pekin'in Ukrayna'daki savaşa rağmen Moskova ile bağlarını güçlendirme hamlesinin ardından endişe yerini temkinliliğe bıraktı.

Dombrovskis Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın Çin ile ekonomik bağlarının derin olduğunu ancak Çin'in "risk algımızı azaltmaya yardımcı olmak için çok şey yapabileceğini" söyledi.