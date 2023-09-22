Yeni Zelanda’da tüketici güven endeksi yine eşik değerin altında kaldı

Westpac tarafından düzenlenen ankete göre, Yeni Zelanda'da 2023 yılı üçüncü çeyrek dönemde Westpac Mc Dermott Miller tüketici güven endeksi 2,9 düşüşle 80,2 puan ile tarihi düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Böylece endeks üst üste 8'inci dönemde de eşik değer olan 100 puanın altında kaldı.



Endeksin tüm zamanlar ortalaması 109,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Ankete göre, yeni yıla da hane halkı harcamalarının yavaşlayarak girilmesi bekleniyor. Tüketici güveni, tüm yaş ve gelir grupları ile bölgelerde düşük seviyelerde seyrediyor.

Aynı ankette, cari koşullar endeksi 5,1 puan düşüşle 69,5 puana, beklenti endeksi 1,4 puan düşüşle 87,4 puana indi.