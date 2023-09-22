ECB ekonomistinden enflasyon açıklaması: Nihayet ücret baskılarını absorbe etti

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, ücret baskılarının yumuşayabileceğine dair geçici işaretler olduğunu ve bunun da faiz artırımını masada tutan bazı muhafazakar politika yapıcıların korkularını hafifletebileceğini savundu.

New York'ta konuşan Lane, "2023'ün ilk yarısında birim karların yıllık enflasyona katkısı, 2022'deki katkısına kıyasla ılımlı hale geldi, bu da artan ücret baskılarının firmalar tarafından absorbe edilmeye başlandığına işaret ediyo. Birim işgücü maliyetlerindeki artışın altında kalan fiyat artışlarının 2024 yılında gerekli dezenflasyona daha fazla katkıda bulunacağı tahmin ediliyor" dedi.

"İşgücü piyasası yavaşlayan ekonomiye rağmen şimdiye kadar dirençli kaldı ancak ivme kaybetme işaretleri gösteriyor" diye konuşan Lane, bankanın yeni bir faiz artırımını dışlamayan standart yönlendirmesini tekrarlasa da, ECB tarafından yapılan "bir dizi model tabanlı simülasyonun" bankanın yeterince şey yaptığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Lane, yüksek enflasyon seviyelerinin ekonomi için çok olumsuz bir güç olduğunu belirtirken, ECB'nin para politikası için bir sonraki adımın ne olacağı konusunda spekülasyon yapmaktan kaçındı.

Lane, "Enflasyon korkunç, gerçekten maliyetli, insanlar bundan nefret ediyor" dedi ve ECB'nin amacının orta vadede %2'lik hedefe ulaşmak olduğunu söyledi.

Lane, ECB politikası için sırada ne olduğunu söylemedi, ancak faiz oranlarındaki değişikliklerin bilanço eylemlerine göre ekonomiyi etkilemenin en "verimli" yolu olduğunu savundu.