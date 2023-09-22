Birleşik Krallık’ta perakende satışlar arttı

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede perakende satışların bu yılın ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydettiği duyuruldu.

Beklenti ülkede perakende satışların ağustos ayında yüzde 0,5 artış kaydetmesi yönündeydi.

Açıklamada, ülkede perakende satışların bu yılın ağustos ayında yıllık bazda ise yüzde 1,4 daraldığı kaydedildi.

Ülkede perakende satışlar bir önceki ayda (temmuz) ağırlıklı olarak yağışlı hava şartları nedeniyle yüzde 1,1 düşüş kaydetmişti.

Ülkede marketlerin perakende gıda satışlarının ise bu yılın ağustos ayında yüzde 1,2 yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada ülkede bir önceki ayda (temmuz) marketlerin perakende gıda satışlarının yüzde 2,5 daraldığı hatırlatıldı.

Birleşik Krallık'ta enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,8'den 6,7'e gerilemişti.