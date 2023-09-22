Birleşik Krallık’ta imalat sektörü daraldı

Birleşik Krallık'ta S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 47,2 ile son 32 ayın en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi. Bir önceki ayda (ağustos) ülkede hizmet sektörü PMI verisi 49,5 seviyesinde idi.

Açıklamada, ülkede imalat PMI verisinin ise bu yılın eylül ayında 44,2'ye gerilediği kaydedildi. Bir önceki ayda (ağustos) veri 43 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Piyasa Araştırmaları Başkanı Chris Williamson "Eylül ayında hayal kırıklığı yaratan PMI verileri, Birleşik Krallık'ta bir resesyonun giderek daha muhtemel göründüğü anlamına geliyor." dedi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, ülkede yüzde 5,25 seviyesinde olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği duyurulmuştu.