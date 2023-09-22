Almanya’da şirketler değerlendirdi: Perakende sektörü daha kötüye doğru gidiyor

Almanya'da ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, çoğu perakende segmentindeki şirketler iş durumlarını daha kötü olarak değerlendiriyor.

ifo uzmanı Patrick Höppner konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Gelecek aylara ilişkin beklentiler de temkinli olmaya devam ediyor. Ekonominin daha da soğuması, son zamanlarda zayıflayan tüketici talebiyle başa çıkmak zorunda kalan perakendecileri de etkiliyor." dedi.

Öte yandan arz ile ilgili konularda ise iyileşmeler yaşandı. Genel olarak perakende sektöründe, giderek daha az sayıda şirket tedarik zorluklarından etkileniyor. Ancak yiyecek ve içecek sektöründe pek çok perakendeci, en azından bazı yerlerde veya belirli ürünlerde tedarik sorunlarının etkilerini hâlâ hissediyor.

Höppner, "Üreticiler ve distribütörler arasında fiyatlar ve koşullar konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan tedarik sorunları azalıyor gibi görünüyor. Buna karşılık, toplu pazarlığın durması son zamanlarda bazı perakendecilerin lojistik zincirlerinde daha fazla greve ve dolayısıyla tedarik sorunlarına yol açtı." şeklinde konuyu değerlendirdi.

Otomobil bayilerinin yarısından fazlası Ağustos ayında hâlâ darboğazdan etkilendi.

Perakende sektöründeki karamsar iş durumu nedeniyle bazı segmentlerdeki şirketler de istihdamda kesintiye gitti. Vasıflı işçi sıkıntısı artık çoğu segmentte yakın zamanda olduğu kadar büyük bir sorun değil. Genel olarak, perakendecilerin yüzde 35,4'ü, üçüncü çeyrekte vasıflı işçi alımında sorun yaşadığını bildirdi. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 36,7 seviyesindeydi. Sorun özellikle giyim perakendeciliği ile yiyecek ve içecek perakendeciliğinde belirgin olmaya devam ediyor.