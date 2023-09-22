ABD ile Çin anlaştı: Çalışma grupları kurulacak

ABD Hazine Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında düzenli bir politika iletişim forumu sağlamayı amaçlayan ekonomik ve mali konularda iki yeni ABD-Çin çalışma grubunu resmen başlattığını duyurdu.

Açıklamada, iki grubun "düzenli olarak toplanacağı ve Yellen ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'e rapor vereceği" belirtildi. Çin Maliye Bakanlığı Ekonomik Çalışma Grubu'nda Hazine'nin muhatabı olurken, Mali Çalışma Grubu'nda da ABD Hazine'nin muhatabı Çin Merkez Bankası olacak.

Çin devlet televizyonu CCTV de yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin bir ekonomi çalışma grubu ve bir finans çalışma grubu kurma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İki grubun bu konulardaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için toplantılar düzenleyeceği belirtildi.