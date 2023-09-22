2022’den bu yana en yüksek seviyede: İngiltere’de tüketici iyimserliği yükseldi

İngiltere'de GfK tüketici duyarlılığı göstergesi, Eylül ayında Ağustos ayındaki -25 seviyesinden -21'e 2022 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomistler ise tüketici duyarlılığı göstergesinin -27'ye düşeceğini tahmin ediyorlardı.

GfK'nın müşteri stratejisi direktörü Joe Staton, "Bu ayki iyileşme iyi bir haber olsa da, birçok hane halkının hala hayat pahalılığı kriziyle mücadele ettiğini ve ekonomik koşulların zor olduğunu unutmamak gerekir. Gerçek şu ki, tüketici güveni bastırılmış durumda ve ulusun finansal ruh hali hala olumsuz" dedi.

Hane halklarının önümüzdeki yıla yönelik kişisel mali durumlarına ilişkin beklentileri -2 ila -3'e yükseldi. Bir yıl önce, enerji fiyatlarındaki artışın ardından bu değer -40 seviyesindeydi.

Önümüzdeki 12 ay boyunca ekonomiye ilişkin görüşlerin ölçümü -30'dan -24'e daha keskin bir iyileşme gösterdi.