Tokyo’da Nikkei 225 endeksi düştü

Fed'in yılsonuna kadar bir faiz artırımı yapacağı öngörüsüyle Tokyo'da Nikkei 225 gün ortası itibariyle %1,14 düşüşle 32.647,72 seviyesine gerilerken, düşüşte başı teknoloji hisseleri çekti. Çip test ekipmanı üreticisi Advantest %2,34, Tokyo Electron %0,8 ve SoftBank Group %2,34 değer kaybettiler.

Tokai Tokyo Araştırma Enstitüsü'nden Shuutarou Yasuda, "Japon ağır siklet teknoloji hisseleri S&P ve Nasdaq'taki düşüşleri takip etti ve Nikkei'yi aşağı çekti" dedi.

Topix endeksi de yüzde 0,72 düşüşle 2.387,96'ya gerilerken, bankalar düşüşü sınırladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,79 yükselerek Tokyo Borsası'nın 33 sektör alt endeksi arasında en iyi performansı gösteren endeks oldu.

Mitsubishi UFJ Financial Group ve Sumitomo Mitsui Financial Group hisseleri sırasıyla %2,42 ve %2,37 yükseldi.