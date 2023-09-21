Powell’den dikkat çeken açıklama: Tüm etkileri tam olarak hissedilmedi

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuğu, ancak bu yıl içinde bir faiz artırımına daha ihtiyaç olabileceği mesajını verdiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Tüketici harcamalarına ilişkin veriler özellikle güçlü" dedi.

Powell, işgücü piyasasının sıkılığını koruduğunu ve işsizliğin son dönemde %4'ün altına indiğini belirtirken, son aylarda bu oran azalmış olsa da, hala mevcut işçilerden daha fazla açık iş olduğunu vurguladı.

Powell, Fed'in faiz oranlarını ne kadar yükselteceğini ve kısıtlayıcı politika seviyelerini ne kadar sürdüreceğini değerlendirirken kilit bir husus olan enflasyon beklentilerinin "iyi sabitlendiğini" ifade etti.

Powell, Fed'in federal fon oranını sabit tutma kararının, Fed'in mevcut döngü için faiz artırımının zirvesinde olduğu anlamına gelmediğini de söyledi.

"Politikayı sürdürmeye ve daha fazla veri beklemeye karar verdik" diye konuşan Powell, "İlerleme gördük ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu sonuca varmadan önce daha fazla ilerleme görmek istiyoruz" dedi.

Powell, Fed yetkililerinin enflasyonun ehlileştirildiğine ikna olmadan önce işgücü piyasasında yeniden dengelenmenin devam ettiğini ve enflasyonda ilerlemenin sürdüğünü görmek istediklerini vurguladı.

Ekonominin ve işgücü piyasasının bu yıl beklenmedik bir şekilde güçlenmesini memnuniyetle karşılayarak gazetecilere "ekonominin güçlü olması iyi bir şey" ifadelerini kullanan Powell, Fed'in son dönemdeki sıkılaştırması altında ayakta kalabildiğini söyledi.

"Ekonomi beklenenden daha güçlü gelirse, bu sadece %2'ye [enflasyona] geri dönmek için daha fazlasını yapmamız gerekeceği anlamına gelir" diye konuşan Powell, ekonomik yavaşlama veya durgunluk "her zaman bir endişe kaynağıdır" dedi.

Basın toplantısı sırasında kendisine yumuşak inişi artık temel beklenti olarak adlandırıp adlandırmayacağı sorulan Powell, bunu söylemekte kaçındı.

Powell, "Hayır, bunu yapmayacağım. Her zaman yumuşak inişin makul bir sonuç olduğunu düşünmüşümdür... Nihayetinde buna günün sonunda bizim kontrolümüz dışındaki faktörler karar verebilir, ancak bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Powell, projeksiyonlarda ortaya konan faiz oranlarının ne bir plan ne de bir garanti olduğunu ifade ederken, "Bu sadece enflasyonu %2'ye geri getirmek için ne gerekeceğine dair en iyi tahmindir" dedi.

"Yumuşak iniş birincil hedeftir ve ben aksini söylemedim" diye konuşan Powell, "Yani, bunca zamandır başarmaya çalıştığımız şey bu. Ancak asıl mesele, yapabileceğimiz en kötü şeyin fiyat istikrarını yeniden sağlayamamak olduğudur" ifadelerini kullandı.