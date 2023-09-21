JPMorgan’dan Fed yorumu: Devam etmek zorunda

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Detroit Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri artırmaya başlarken "bir gün geç ve bir dolar geride" olduğunu ve son 18 aydaki hızlı artışların sadece "yetişmekte olduğunu" ifade etti.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme kararını açıklamasından hemen önce konuşan Dimon, "Bundan dört ay, altı ay sonrasından bahsediyorum - enflasyon %4'te olacak ve bir sürü nedenden dolayı düşmeyecek" dedi.

Dimon yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir ekonomimiz var, ancak bugünü yarınla karıştırmayın. Bu diğer şeyler bir nevi yarın ve mevcut ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceğini ve ne zaman etkileyeceğini göreceğiz." diye konuştu