Apara Ekonomi Japonya'dan kurlardaki aşırı dalgalanmalara tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek
Giriş Tarihi: 21.9.2023 08:36

Japonya'dan kurlardaki aşırı dalgalanmalara tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek

Japonya’dan kurlardaki aşırı dalgalanmalara tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek

Fed'in dün sona erden 2 günlük FOMC toplantısında bir faiz artırımı daha yapılabileceği sinyali çıkması sonrası ABD dolarının yen karşısında Kasım 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasına Japonya hükümetinden tepki geldi.

Japonya'nın döviz piyasalarındaki aşırı dalgalanmaya karşı herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini belirten Kabine Sözcüsü Matsuno, Cuma günü sona erecek olan iki günlük politika toplantısı gerçekleştiren Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için "uygun" bir politika izlemesini umduğunu söyledi.

Matsuno, yendeki son düşüşlerle ilgili bir soru üzerine, "Para birimlerinin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemli. Hükümet döviz piyasasındaki gelişmeleri yüksek bir aciliyet duygusuyla izleyecek ve herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden uygun şekilde yanıt verecektir" dedi.

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Japonya'dan kurlardaki aşırı dalgalanmalara tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek
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