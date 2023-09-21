Japonya ekonomik destek paketini gelecek hafta açıklayacak

Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerle bir araya gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın ekonomik durumunun istikrarsız olmaya devam ettiği ve diğer büyük ülkelerin ekonomik görünümünün de öngörülemez olduğu uyarısında bulunarak "Japonya ekonomisinin onlarca yıllık deflasyon ve maliyet düşürme sürecinin ardından yeni bir aşamaya geçip geçemeyeceğine karar verecek kritik bir noktadayız" diye konuştu. Kishida, ihtiyaç duyulan cesur tedbirlerin ana hatlarını gelecek haftanın ilk yarısında açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Kishida, ekonomik tedbirlerin detaylarını Ekim ayında hazırlanacağını ve planı finanse etmek için gerekli ek bütçenin bundan sonra uygun bir zamanda parlamentoya sunulacağını belitirken, önlemler arasında fiyat artışlarına yardım, daha yüksek ücret ve yatırım desteği ve nüfus düşüşünün üstesinden gelmeye yardımcı olacak adımların yer alacağını söyledi.

Genel seçim çağrısında bulunmayı düşünüp düşünmediği sorulan Kishida, acil sorunlara odaklandığını ve başka bir şey düşünmediğin yanıtını verdi.