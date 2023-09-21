Brezilya MB faiz indirdi

Brezilya Merkez Bankası (Copom), Selic'i üst üste ikinci toplantıda faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 12,75'e çekti.

Copom yaptığı açıklamada, üyelerinin aynı hızda indirime devam edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, bazı koşulların bankanın Selic'i ne kadar düşüreceği üzerinde etkili olacağını da vurguladı.

Açıklamada, "Komite, zaman içinde gevşeme döngüsünün toplam büyüklüğünün enflasyon dinamiklerine, özellikle para politikasına ve ekonomik faaliyete daha duyarlı olan bileşenlere, enflasyon beklentilerine, özellikle de uzun vadeli olanlara, enflasyon projeksiyonlarına, çıktı açığına ve risk dengesine bağlı olacağını vurgulamaktadır" denildi.

Barclays ekonomisti Roberto Secemski, bu koşulların hiçbirinin henüz karşılanmadığını söyledi.

Secemski, "Bu üç temel unsurdan hiçbiri faiz indirimlerini hızlandırmak için bir fırsat sunmadı" dedi.

Barclays'den Secemski, merkez bankasının önümüzdeki aylarda yakından izleyeceği bir alanın hükümetin gelecek yıl için bütçe teklifleri olduğunu da belirtti.

Secemski, "Kanun yapıcıların gelirleri artıracak yeni tedbirleri onaylayarak ve harcamalarda büyük artışlardan kaçınarak yardımcı olup olmayacaklarını göreceğiz" dedi.