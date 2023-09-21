ABD’de mimarlık faturaları eşik değerin altına indi

Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 48,1 puan seviyesine geriledi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında, geleceğe dair işaretlerin yavaşlamayı gösterdiğine dikkat çekildi.

Yeni projelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 50,0 puandan 47,9 puana indi.

Açıklamada, "Yeni projelere yönelik talepler Ağustos ayında nispeten güçlü kalırken, yeni imzalanan tasarım sözleşmelerinin değeri Nisan ayından bu yana ilk kez düştü; bu da önceki üç aya kıyasla daha az sayıda müşterinin yeni projeler için sözleşme imzaladığı anlamına geliyor." denildi.