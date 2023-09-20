Apara Ekonomi Yellen'den Japon yeni açıklaması: Durumun ayrıntılarına bağlı
Giriş Tarihi: 20.9.2023 09:07

Yellen'den Japon yeni açıklaması: Durumun ayrıntılarına bağlı

Yellen’den Japon yeni açıklaması: Durumun ayrıntılarına bağlı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'un Japonya'nın yene yapacağı bir müdahaleye anlayış gösterip göstermeyeceğinin durumun "ayrıntılarına bağlı olduğunu" söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin geçen yıl Japonya'nın yendeki keskin düşüşleri durdurmak için döviz piyasasına müdahale ettiğinde gösterdiği anlayışa benzer bir anlayış gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Genellikle bu müdahaleler konusunda onlarla iletişim kuruyoruz ve genellikle aşırı dalgalanmanın ardından yumuşama ihtiyacını anlıyoruz, ancak döviz kurlarının seviyesini etkilemeye çalışmıyoruz" dedi.

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yellen, "Tepkimiz bu büyük ölçüde Japonlarla yaptığımız görüşmelerdeki ayrıntılara bağlı" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yellen'den Japon yeni açıklaması: Durumun ayrıntılarına bağlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz