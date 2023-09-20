Yellen’den Japon yeni açıklaması: Durumun ayrıntılarına bağlı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin geçen yıl Japonya'nın yendeki keskin düşüşleri durdurmak için döviz piyasasına müdahale ettiğinde gösterdiği anlayışa benzer bir anlayış gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Genellikle bu müdahaleler konusunda onlarla iletişim kuruyoruz ve genellikle aşırı dalgalanmanın ardından yumuşama ihtiyacını anlıyoruz, ancak döviz kurlarının seviyesini etkilemeye çalışmıyoruz" dedi.

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yellen, "Tepkimiz bu büyük ölçüde Japonlarla yaptığımız görüşmelerdeki ayrıntılara bağlı" ifadelerini kullandı.