JPMorgan’dan BOJ öngörüsü: 2024 ortasına kadar kaldıracak

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), Cuma günü yapacağı toplantının olası sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınan JPMorgan Securities stratejisti Rie Nishihara, BOJ politikasının 2024 ortasında kaldıraca görüşünün arkasındaki temel neden olarak Başbakan Fumio Kishida'nın Japonya'nın asgari ücretini artırma çabalarına işaret etti.

"Hükümetin bu girişimi çok güçlü" diyen Nishihara, uzun vadeli taahhüdün kendisine ücretler ve enflasyon arasındaki döngünün devam edeceğine dair güven verdiğini de sözlerine ekledi.

"Deflasyondan enflasyona geçiş konusunda iyimserim" diyen Nishihara, Japonya'da ücretlerin yaklaşık %20'sinin asgari ücret seviyelerinden etkilendiğine de dikkat çekti.

Hükümetin bu çabaları göz önüne alındığında JPMorgan, BOJ'un politika normalleşmesine doğru ilerleyeceğini, 2024'ün başlarında getiri eğrisi kontrolünü ve kısa bir süre sonra 2024'ün ortalarında negatif faiz oranlarını kaldırmasını bekliyor.

Nishihara'ya göre, halihazırda 30 yılın en yüksek seviyelerini gören Nikkei 225, endeks, Japonya deflasyondan enflasyona doğru kaydıkça yılsonunda veya 2024 ortalarında 35.000 ila 36.000'e ulaşabilir.

Nishihara, Nikkei 225 endeksinin orta vadede ise Japon şirketlerinin otuz yıllık deflasyon döneminde depoladıkları fazla nakdi kullanmaya başlamaları ve büyümeye, ücretlere ve daha iyi kurumsal yönetime yatırım yapmaları halinde 42.000 ila 48.000'e ulaşabileceğini vurguladı.