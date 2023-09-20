Japonya döviz kuru hareketliliğinde ABD ile yakın temas içerisinde

Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu ismi olan Uluslararası işlerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Washington'un Japonya'nın bir başka yen satın alma müdahalesine anlayış gösterip göstermeyeceğinin durumun "ayrıntılarına bağlı olduğu" sözlerine yanıt verdi ve "Kurlarda aşırı hareketler devam ederse herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğiz" dedi.

Kanda'nın son sözlü müdahalesi, politika yapıcıların, daha yüksek ithalat faturaları yoluyla hane halkları ve hammadde ithalatına dayanan işletmeler için yaşam maliyetini şişiren sürekli zayıf yen konusundaki endişelerinin altını çiziyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Japonya, doların 145 yen civarına ulaşması üzerine yeni desteklemek için 24 yıl sonra ilk kez dolar satış müdahalesinde bulunmuştu.

G7, üye ülkelerin döviz piyasasına müdahale etmeleri halinde muhataplarını bilgilendirmelerini şart koşuyor.