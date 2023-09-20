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Giriş Tarihi: 20.9.2023 08:57

Çin Merkez Bankası üyesinden yuan yorumu

Çin Merkez Bankası üyesinden yuan yorumu

Çin Merkez Bankası (PBOC) para politikası departmanı başkanı Zou Lan, yuanın sepet para birimi karşısındaki değerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in piyasa düzenindeki aksaklıkları kararlılıkla engelleyeceğini ve döviz kurunun aşırı yükselme riskine karşı kararlılıkla koruma sağlayacağını vurgulayan Çin Merkez Bankası (PBOC) para politikası departmanı başkanı Zou Lan, "İnsanlar genellikle yuanın dolar karşısındaki döviz kuru hakkında daha fazla tartışıyor, ancak aslında yuanın sepet para birimi karşısındaki kuru, para biriminin değerindeki değişiklikleri daha kapsamlı bir şekilde yansıtabilir" dedi.

İhtiyatlı para politikası uygulamayı sürdüreceklerini belirten Zou, "Likiditeyi makul seviyede tutacağız ve kredi büyümesinin istikrarını artıracağız" diye konuştu.

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Çin Merkez Bankası üyesinden yuan yorumu
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