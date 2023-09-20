Çin Merkez Bankası, LPR faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamaya göre, bir yıl vadeli ana kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,45, beş yıllık LPR yüzde 4,20 olarak kaldı. Ekonomistler her iki faiz oranında da değişiklik beklemiyordu.

PBoC'un bu toplantıyı pas geçmesine rağmen, bazı analistler bir sonraki toplantıda faizin düşürülme ihtimalinin hala mevcut olduğu görüşündeler.

ANZ'nin Çin stratejisti Xing Zhaopeng, "Para politikası uygulaması istikrarlı hızını koruyor ve önümüzdeki ay LPR'lerde hala indirim şansı var. Bankalar mevduat faizlerini düşürdüğü için net faiz marjı faiz indirimleri için bir engel değil. Politika etkisi önümüzdeki birkaç çeyreğe yayılacak. Biz de 2023 ve 2024 GSYH tahminlerimizi %5,1 ve %4,2 olarak revize ettik" dedi.

UBS ekonomisti Wang Tao da "İleriye baktığımızda, emlak satış hacminin önümüzdeki aylarda düşük seviyelerde kademeli olarak istikrar kazanmasını, altyapı yatırımlarının yüksek bir temel üzerinde sağlam ancak daha yavaş bir hızda büyümesini bekliyoruz. 2023 yılının tamamı için %4,8 olan reel GSYH büyüme tahminimizi koruyoruz. Gayrimenkul krizinin gelişimi, politika gevşemesinin büyüklüğü ve hızı, gelecekteki büyüme yörüngesi için hala en büyük belirsizlik olmaya devam ediyor" dedi.