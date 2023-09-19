Yellen’den açıklama: Gerilemekte olduğuna dair işaret yok

CNBC'ye konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Ekonominin gerileme riski altında olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyorum" ifadelerini kullanırken, ABD işgücü piyasasının da güçlü kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun düştüğünü de belirtti.

Yellen, Birleşik Otomobil İşçileri'nin Detroit'teki üç ABD'li otomobil üreticisine karşı başlattığı ve on yıllardır ABD'deki en iddialı endüstriyel işçi eylemlerinden biri olan grevin etkisini ölçmek için erken olduğunu belirterek, bunun ne kadar süreceğine ve kimlerin etkileneceğine bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden'ın toplu pazarlık ve sektörün iyi gitmesi nedeniyle işçilerin de "kazançlı çıkmasını" sağlama konusundaki kararlılığının altını çizen Yellen, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak soğuduğunu ve "eskisi kadar sıcak olmadığını", bunun da enflasyonu %2'ye düşürme hedefi göz önüne alındığında önemli olduğunu söyledi.

Yellen, Fed'in faiz oranlarını yükseltme hamlelerinin konut piyasasını etkilemeye başladığını, ancak tüketici harcamalarının "oldukça sağlam" kaldığını da vurguladı.