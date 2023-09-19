Çin basınından yuan yorumu: Değer kaybı baskısı geçici

Çin Yuanı, yılbaşından bu yana ABD doları karşısında %5'ten fazla değer kaybetti ve 2023 yılında en kötü performans gösteren Asya para birimlerinden biri oldu. Ancak yuanın önemli para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değeri yalnızca %0,15 geriledi.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer büyük ekonomilerle artan getiri farkları, Çin para birimi üzerinde dolar karşısında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Devlet kontrolündeki Economic Daily gazetesi tarafından yapılan değerlendirmede, "Yuan döviz kuru uzun vadede hala ekonomik temellere bağlı. Finansal düzenleyiciler gerektiğinde harekete geçecek, tek taraflı ve konjonktür yanlısı davranışları kararlılıkla düzeltecek, piyasa düzenlerini bozan faaliyetlerle başa çıkacak ve döviz kurunun aşırı yükselme risklerini önleyecektir" denildi.

Çin MB geçtiğimiz hafta finansal kuruluşların rezerv olarak ayırması gereken döviz miktarını düşürdü ve Economic Daily bu hamleyi para birimine ilişkin beklentilerin istikrara kavuşturulması ve piyasa güveninin yeniden tesis edilmesi üzerinde "olumlu bir etki" olarak nitelendirdi.

Gazete, "Önceki döviz zorunlu karşılık oranı (RRR) indirimlerine dayanarak, bu indirim değer kaybı baskısını hafifletebilir, aşım risklerini önleyebilir ve kısa vadede güveni artırabilir" yorumunu yaptı.