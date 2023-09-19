ABD’ye net sermaye girişi 140 milyar doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 147,8 milyar dolar girişten 137,9 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net 8,8 milyar dolar tutarında swap hariç uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 195,9 milyar dolardan 186,0 milyar dolara çekildi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 8,8 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 195,9 milyar dolardan 186,0 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 0,2 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 8,8 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili satımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 149,4 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 105,6 milyar dolardan 1 trilyon 112,5 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 835,4 milyar dolardan 821,8 milyar dolara indi.