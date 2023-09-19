ABD’nin ulusal borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni verilere göre, ABD'nin alacaklılarına olan borcunu ölçen ulusal borç Pazartesi öğleden sonra itibariyle 33.04 trilyon dolara ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, sadece kırk yıl önce ulusal borç 907 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Amerika Birleşik Devletleri kimsenin gurur duymayacağı yeni bir dönüm noktasına ulaştı: brüt ulusal borcumuz 33 trilyon doları aştı. Bu arada halkın sahip olduğu borç da kısa süre önce 26 trilyon doları aştı. Bu devasa rakamlar karşısında hissizleşiyoruz ama bu onları daha az tehlikeli hale getirmiyor" dedi.

Peter G. Peterson Vakfı CEO'su Michael Peterson, "Kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ulusal borcumuz trilyon üstüne trilyon birikmeye devam ediyor. Haziran ayındaki borç tavanı hesaplaşmasının ardından 32 trilyon dolarlık borç kilometre taşını geçtik. Şimdi, sadece üç ay sonra olası bir hükümet kapanmasına bakarken, kırmızı mürekkepte 33 trilyon doları geçtik" diye konuştu