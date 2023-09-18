Moody’s’den Yunanistan için revize: Kredi notunu iki kademe birden yükseltti

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın kredi notu "Ba3"'ten "Ba1'e çıkarıldı.

Moody's, notun iki kademeli yükseltilmesinin, Yunan ekonomisinin, kamu maliyesinin, kurumlarının ve bankacılık sisteminin, kredi ölçümlerinde sürekli maddi iyileşmeyi ve gelecekteki potansiyel şoklara karşı dayanıklılığı destekleyecek derin yapısal değişime tanık olduğu görüşünü yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Özellikle, hükümetin Haziran seçimleri sonrasında elde ettiği parlamento çoğunluğu, önümüzdeki dört yıl için yüksek derecede siyasi ve politika kesinliği sağlıyor, geçmiş reformların devam eden uygulamasını ve daha ileri yapısal reformların tasarlanmasını teşvik ediyor; bu da Moody's'in daha fazla ekonomik ve mali beklentisini güçlendiriyor." denildi.

Moody's, 2023-27 için yıllık ortalama yüzde 2,2 reel GSYH büyümesi öngörüyor. Bunun, pandemiden önceki beş yıldaki yıllık ortalama yüzde 0,8'lik büyümeyle karşılaştırıldığında, çok önemli bir gelişme olduğunun altı çizildi. Net ihracatın katkısının yavaş yavaş artmasıyla birlikte yatırım ve tüketim büyümenin ana itici güçleri olacağı ifade edildi.

Kredi notunun görünümü artırımın ardından "pozitif"den "durağan"a revize edildi.