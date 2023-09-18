ECB üyesinden faiz artırımı açıklaması

Slovakya MB Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir Kazimir politika yapıcıların faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığından emin olmak için Mart ayına kadar zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı

Kazimir yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon hedefimize doğru kesin ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi sadece Mart ayı tahmini teyit edebilir. Bu nedenle bugün daha fazla faiz artışı olasılığını göz ardı edemem" dedi.

"Zirvede olduğumuzu varsayalım. Eğer öyleyse, bir süre daha burada kamp kurmamız ve kışı, baharı ve yazı burada geçirmemiz gerekebilir" diye konuşan Kazimir, "Bu nedenle, ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğine dair piyasa bahisleri yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Faiz artırımlarının sona ermesi aynı zamanda politika tartışmasında yeni bir aşamayı başlatacak ve politika yapıcıların bankanın iki tahvil alım programı olan Pandemik Acil Durum Alım Programı (PEPP) ve Varlık Alım Programı (APP) ile ne yapacaklarını tartışmaları gerekecek.

PEPP'de vadesi gelen borçların 2024 sonuna kadar yeniden yatırılması planlanıyor ve bazı politika yapıcılar bu bitiş tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Diğerleri ise APP'deki tahvillerin artık satılabileceğini savunuyor.

Kazimir, "Gelen ekonomik veriler ve analizler daha fazla sıkılaştırmanın gereksiz olduğunu teyit eder etmez, niceliksel sıkılaştırmamızın hızını ayarlama konusunda bir tartışma alanı görüyorum" dedi.